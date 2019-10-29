В кино по другим правилам и обязательный ОСАГО: новые изменения в законодательстве РФ

В России сегодня вступают в силу несколько важных изменений - теперь купить билеты на фильмы «18+» станет сложнее, а полисы ОСАГО теперь обязательны и для машин, зарегистрированных за границей.

Новые полномочия появляются у Министерства культуры - теперь ведомство будет определять, какие документы могут потребовать в кино, театрах и книжных магазинах при продаже билета на фильм или книги категории «18+». Кроме того, расширен перечень информации, запрещенной для детей, а распространять подобные сведения нельзя в радиусе 100 метров от школ и детских садов.

Еще одно нововведение касается водителей, которые хотят въехать в Россию на машине с иностранными номерами. Их не пустят в страну без полиса ОСАГО. Это сделано, чтобы защитить права российских автовладельцев в случае ДТП, поскольку без страховки взыскать компенсацию с виновника аварии очень сложно. Кроме того, с этого дня страховщики обязаны принимать у автовладельцев документы об аварии от МЧС и медиков.

Также изменения ждут и дачников. Теперь взносы собственников садовых или огородных земельных участков освобождаются от налога на прибыль. Правда, только в том случае, если они не являются членами товарищества.