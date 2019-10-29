Конституционный комитет Сирии подготовил проект основного закона

Сирийская оппозиция подготовила свой проект конституции. По словам авторов документа, они постарались учесть сирийский опыт и особенности региона, а также оценили политические системы в разных странах.

В конце сентября ООН объявила о формировании Конституционного комитета Сирии, который должен подготовить реформу основного закона республики. Комитет состоит из 150 человек - по 50 представителей от правительства, оппозиции и общественных деятелей. Официально начать свою работу он должен уже 30 октября.

Специальный посланник Организации Объединенных Наций (ООН) Гейр Педерсон заявил, что ООН не будет вмешиваться в работу над созданием конституции Сирии.

«Работа Комитета официально стартует во Дворце Наций 30 октября в 12:00», - сказал он.

Во вторник, 29 октября, истекает срок, выделенный на отвод курдских формирований от границы с Турцией. Отряды самообороны должны окончательно покинуть зону безопасности и отойти на 30 километров. Договоренности об этом были достигнуты на встрече российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. Операция проходит под контролем российской военной полиции.