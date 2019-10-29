Минтруд запустит сервис для отслеживания трудоустройства выпускников вузов

В январе 2020 года Министерство труда запустит в работу сервис, который поможет отслеживать траекторию выпускников по окончании вуза. Об этом рассказал заместитель министра труда Всеволод Вуколов на круглом столе «Профессии будущего», который прошел на площадке чемпионата WorldSkills (Hi-Tech).

«Мы создали сервис - он заработает с января следующего года, - который будет четко смотреть, куда гражданин пошел после вуза, что с ним произошло», - заявил Вуколов.

По его словам, в Минтруде будут смотреть, что происходит с каждым выпускником через два-три года после окончания высшего учебного заведения, сообщает ТАСС.

Заместитель руководителя Роструда Денис Васильев, в свою очередь, отметил, что изменения на рынке труда приводят к тому, что люди, получив одну профессию, могут работать по другой, «и это не значит, что человек не успешен». Он добавил, что сегодня навыки, полученные человеком, имеют гораздо большее значение, чем сама профессия.