Большинство немцев выступает за исключение Турции из НАТО

Более половины опрошенных немцев (58%) поддержали исключение Турции из НАТО после проведения в Сирии операции «Источник мира». Об этом пишет Deutsche Welle, ссылаясь на опрос института YouGov.

Оказалось, что жители Германии поддерживают экономические санкции (61%) в отношении Анкары и запрет на экспорт (69%). Против исключения Турции из североатлантического альянса выступили 18% опрошенных. В опросе приняли участие две тысячи немцев.

Напомним, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале военной операции на северо-востоке САР против курдов, а также террористической организации ИГИЛ*. По его словам, операция «Источник мира» должна внести серьезный вклад в защиту территориальной целостности Сирии.

*ИГИЛ - террористическая организация, запрещена в РФ.