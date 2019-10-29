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Лаврентьев прокомментировал ситуацию на северо-востоке Сирии

Ирина Егорова
01:40 29.10.2019
Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев считает, что, несмотря на подписанный меморандум, ситуация остается сложной.
Лаврентьев прокомментировал ситуацию на северо-востоке Сирии
© Фото: Александр Щербак РИА Новости

Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев ответил на вопрос журналистов про столкновения Турции и курдов на северо-востоке Сирии. Он сказал, что ситуация имеет много нюансов и ее «сложно комментировать».

«Ситуация достаточно сложная складывается. Но самое главное, как говорил наш президент, что в этой ситуации все оказались в плюсе, с достижением меморандума», - сказал Лаврентьев.

Россия и Турция после шестичасовых переговоров 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании, состоящий из 10 пунктов. Он является планом мирного урегулирования ситуации на северо-востоке Сирии и учитывает интересы России, Турции и Сирии. Подписание документа положило конец турецкой военной операции «Источник мира». 

Подразделения российской военной полиции частично введены в Сирию на территорию границы с Турцией. Cовместно с сирийской пограничной службой они pа 150 часов должны вывести курдские формирования с вооружением на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Затем Россия и Турция начнет патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.

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