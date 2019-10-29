Украинские силовики и ополченцы запустили сигнальные ракеты в знак готовности к отводу сил у Золотого в Донбассе.

«Звезда» публикует видео с запуском ракеты со стороны ополченцев.

Как сообщил представитель самопровозглашенной ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник, ополченцы и украинские силовики начали процесс отвода сил от линии соприкосновения в районе Золотого в Донбассе.

«Разведение в Золотом началось! В 13.03 была зафиксирована белая сигнальная ракета со стороны ВСУ. В 13.04 - выпущена ответная ракета со стороны ЛНР», - написал он в своем канале. «Пошел отсчет трех суток, отведенных на разведение сил и средств по условиям рамочного соглашения», - добавил Мирошник.

Как сообщает корреспондент «Звезды», ополченцы и силовики также запустили зеленые сигнальные ракеты, которые подтверждают начало отвода сил у Золотого.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что 29 октября начался отвод войск в Золотом. По его словам, все происходит в соответствии с достигнутой договоренностью в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине.