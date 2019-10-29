На Украине заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Министр иностранных дел напомнил, что Зеленский провел три телефонных разговора с президентом РФ, поэтому Пристайко уверен, что он «четко осознает, что и как можно достичь».

Дипломат подчеркнул, что присутствовал при этих телефонных разговорах, но не рассказал, была ли позиция Зеленского жесткой, пишет «Интерфакс».

Ранее украинский президент назвал условия для встречи с Владимиром Путиным, в числе которых урегулирование обстановки в Донбассе и прекращение боевых действий.