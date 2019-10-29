Ураганы ударили по 16 регионам России: видео

Более 183 тысяч человек остались без света за три дня в 16 регионах России из-за урагана.

Удар стихии оставил без света почти 200 тысяч человек по всей России. Сейчас мощный ураган двинулся на Восток страны. В результате разбушевавшейся погоды уже пострадали девять человек.

В Челябинской области из-за непогоды без света остались почти 6 тысяч человек, столько же в Новгородской области. Всего обесточенными оказались 74 тысячи домов и более 300 социально значимых объектов.

В Татарстане ветер был такой силы, что многотонные фуры сдувало. На мосту через Волгу завалился и повис на ограждении грузовик.

Последствия стихии устраняют на Урале - там оборваны провода и повалены столбы. Без электроэнергии остались 25 тысяч человек. В Екатеринбурге ветер сорвал металлическую обшивку одного из местных заводов. В Тюмени ураган вырвал остановки и сдул крыши домов.

Непогода идет к Москве, в столице объявлен желтый уровень опасности. Столбики термометров опустятся до минусовых отметок, а порывы ветра будут достигать 20 м/с.