Стартовал дистанционный этап конкурса управленцев «Лидеры России»

Для участников конкурса управленцев «Лидеры России» открылся первый тест дистанционного этапа. Он стал доступен в личных кабинетах 29 октября в полночь по местному времени региона, от которого зарегистрирован участник. На прохождение этого блока у конкурсантов есть двое суток, выполнение тестовых заданий займет около 60 минут.

Тест интеллектуальных способностей состоит из трех частей.

Первая - это тест на вербальный интеллект, он проверяет, насколько участники умеют работать со словом.

Вторая часть - это тест на числовой интеллект. В нем проверяется способность анализировать данные (таблицы, диаграммы) и делать выводы, основываясь на множественных численных значениях.

В третьей части испытуемым предстоит пройти тест на пространственный интеллект.

Всего участников ждут пять основных тестов. Следующий - тест общих знаний - пройдет с 5 по 7 ноября. В нем участники смогут продемонстрировать свое знание истории, обществознания, географии, культуры, литературы.

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия - страна возможностей» по поручению президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, объединяющей 20 самостоятельных проектов.

На конкурс управленцев «Лидеры России - 2020» поступило 233 830 заявок из всех регионов России и 68 государств мира.