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ЦБ и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

Василиса Морозова
12:13 29.10.2019
В России представили в виде законопроекта новую систему добровольных пенсионных накоплений.
ЦБ и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости

Центробанк и Минфин РФ представили новую систему добровольных пенсионных накоплений, гарантированный пенсионный план (ГПП).

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов и замминистра финансов Алексей Моисеев рассказал РИА Новости о законопроекте, который предоставит россиянам возможность самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при поддержке государства.

«Мы хотим дать возможность гражданам иметь продукт, который позволит им накопить на пенсию таким образом, чтобы это было с одной стороны доходно, с другой стороны гарантированно, и с третьей стороны чтобы инфраструктура была организована таким образом, чтобы не возникало споров между гражданами и ПФР», - пояснил он.

Моисеев отметил, что в ГПП собраны особенности ряда продуктов: характеристика депозита (защищен гарантией АСВ) и доверительного управления (средствами управляют профессионалы). То есть будет несгораемая сумма.

Кроме того, пенсионные взносы граждан по ГПП в размере до 6% от зарплаты будут освобождены от НДФЛ. Предусмотрена льгота в виде повышающего коэффициента при расчете налога на прибыль для работодателя в том случае, если россиянин платит более 6%.

По словам замминистра финансов, ГПП будет добровольной системой, но договор будет считаться заключенным с момента первого платежа. При этом размер взноса человек определяет сам без ограничений, может его менять и приостанавливать уплату пенсионных взносов на срок не более 5 лет.

Отмечается, что в течение полугода с начала формирования ГПП россиянин сможет вернуть перечисленные в систему деньги.

Для заключения договора надо подать заявление и сделать первый перевод денег в фонд, который россияне выберут самостоятельно. После этого начать копить на пенсию можно будет в любое время.

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