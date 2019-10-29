Минобрнауки повысил баллы ЕГЭ для 252 вузов

Минобрнауки России установило для всех своих 252 подведомственных вузов значение минимальных баллов ЕГЭ выше тех, что определяет Рособрнадзор. Это решение прокомментировала заместитель министра науки и высшего образования Марина Боровская.

По ее словам, таким образом ведомство реализует полномочия, которые предоставляются ФЗ «Об образовании в России».

«На 2020 год значения баллов ЕГЭ от Рособрнадзора уже известны: русский язык - 36, профильная математика - 27, физика, химия - 36, литература - 32, обществознание - 42», - рассказала Боровская в интервью «Российской газете».

По ее словам, при выдаче аттестата школы будут по-прежнему ориентироваться на баллы, которые установил Рособрнадзор.

Порог, обозначенный Минобрнауки, оказался значительно выше - причем для каждого высшего учебного заведения была разработана своя сетка баллов по определенной специальности.

Также Боровская напомнила, что ранее была сформирована группа университетов, которые уже использовали повышенные баллы ЕГЭ как критерий отбора наиболее подготовленных и способных абитуриентов. Теперь новые правила будут приниматься по всей системе высших учебных заведений министерства.