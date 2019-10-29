Глава МИД Украины заявил, что в Золотом начался отвод войск

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что отвод войск в Золотом в Донбассе уже начался 29 октября в соответствии с достигнутой ранее договоренностью в Контактной группе по урегулированию ситуации в Украине. Об этом он рассказал перед началом Инвестфорума в Мариуполе.

Как пишет ТАСС, Пристайко рассказал, что разведение сил и средств «должно было быть подготовлено и проконтролировано со стороны ОБСЕ».

«Разведение в Золотом происходит прямо сейчас, мы стартуем с сегодняшнего дня», - подчеркнул он.

Замглавы Нацполиции Украины Вадим Троян рассказал, что представителей партии «Национальный корпус» не собираются выгонять из Золотого после того, как ветераны нацбатальона «Азов» сдали полиции свое оружие.

Ранее лидер батальона «Азов» Андрей Билецкий пригрозил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому перекинуть в поселок Золотое, где должен был пройти отвод войск, десятки тысяч бойцов.