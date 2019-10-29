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Школьник из Екатеринбурга запомнил более 13 тысяч знаков числа пи

Светлана Головина
01:29 29.10.2019
Специалисты Книги рекордов России зафиксировали рекорд старшеклассника Дениса Бабушкина после того, как он по памяти написал 13202 знака числа пи.
Школьник из Екатеринбурга запомнил более 13 тысяч знаков числа пи
© Фото: Carsten Leuzinger image BROKER.com, Globallookpress

Десятиклассник из специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета Денис Бабушкин вошел в Книгу рекордов России, сумев по памяти воспроизвести 13202 знака числа пи.

«В специальном помещении на досках он писал символы числа пи, и ему, таким образом, удалось воспроизвести за 6 часов 20 минут вместе с перерывами на разминки 13202 знака», - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВУЗа.

Подготовительный процесс школьника продолжался на протяжении года. Его инициативу поддержали преподаватели университета, которые оказывали необходимую поддержку.

Специалисты проекта зафиксировали рекорд Бабушкина в Москве в августе 2019 года.

В октябре юноша получил диплом и официальное подтверждение о том, что он вошел в Книгу рекордов России.

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