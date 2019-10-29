Школьник из Екатеринбурга запомнил более 13 тысяч знаков числа пи

Десятиклассник из специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета Денис Бабушкин вошел в Книгу рекордов России, сумев по памяти воспроизвести 13202 знака числа пи.

«В специальном помещении на досках он писал символы числа пи, и ему, таким образом, удалось воспроизвести за 6 часов 20 минут вместе с перерывами на разминки 13202 знака», - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВУЗа.

Подготовительный процесс школьника продолжался на протяжении года. Его инициативу поддержали преподаватели университета, которые оказывали необходимую поддержку.

Специалисты проекта зафиксировали рекорд Бабушкина в Москве в августе 2019 года.

В октябре юноша получил диплом и официальное подтверждение о том, что он вошел в Книгу рекордов России.