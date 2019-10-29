Охранники бара в Казани избили молодоженов: видео

Сотрудники одного из баров в Казани избили молодоженов после свадебной вечеринки. Как пишет портал Kazanfirst, новоиспеченные муж с женой провели свою первую брачную ночь в отделении полиции.

«У них зафиксировали побои разной степени тяжести, перелом челюсти, отравление от паралитического баллончика, свидетелю сломали челюсть и нос», - говорится в сообщении в паблике «В Казани поймут».

Видео было опубликовано в соцсетях. На кадрах видно, что в потасовке участвовало несколько человек. Женщина в белом несколько раз пыталась вступиться за мужчину, однако дерущиеся все время ее откидывают. Она неоднократно падает на землю.

По словам очевидцев, из заведения выбежали 6-8 человек с дубинками и продолжили избиение молодоженов.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани, всех участников драки установили. В настоящее время проводится проверка, устанавливается причина случившегося.