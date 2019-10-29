Под покровом ночи: Зеленский тайно приехал на передовую в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский совершил тайную поездку на передовую в Донбассе. Об этом сообщил экс-представитель Киева в трехсторонней контактной группе в Минске Роман Бессмертный.

Визит был сделан ночью, и этот маневр, по словам Бессмертного, был очень опасным.

«Идет очередная серия кино на фронте. Вам любой военный скажет: какой дурак придумал эту поездку на передок?» - заявил экс-представитель Киева в эфире украинского телеканала «Эспрессо ТВ».

Бессмертный добавил, что люди, которые везли Зеленского на передовую, не дружат с головой, и подчеркнул, что те, кто планирует подобные операции, должны помнить, что президент является Верховным главнокомандующим.

«Это очень опасная вещь», - отметил он.

Бессмертный не уточнил, когда была совершена поездка.

В минувшие выходные Зеленский разговаривал с националистами. Президент Украины потребовал от них сдать оружие и выйти из Золотого. В ответ на это националисты угрожали устроить новый Майдан.

После этого в Золотое-4 приехали подразделения военной полиции с целью якобы разоружить ветеранов АТО. Позже появились данные о том, что из Золотого якобы было вывезено все нелегальное оружие. Но в МВД Украины заявляют, что оружие легальное, а в офисе главы государства настаивают, что нет. Сами националисты заверяют, что все вооружение при них, и если будет дан приказ о разведении, то к линии разграничения съедутся еще тысячи их сторонников.