Социологи назвали главные страхи россиян

Более половины россиян (61%) больше всего боятся болезни своих детей и близких. Этот страх остается самым главным уже несколько лет, о чем свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», пишет «360».

Вторую строчку занимают сразу три страха - войны, произвола властей и собственных недугов. Так высказались около 42% респондентов. Около трети граждан РФ опасаются бедности (31%).

Опрос также показал, что каждый пятый россиянин (22%) боится стихийных бедствий. Главным страхом потерю сбережений назвали 18% респондентов, а 16% заявили, что боятся потерять работу.

Старости россияне боятся менее всего. При этом респонденты могли выбрать несколько ответов.

Опрос проводился в 137 населенных пунктах, в нем принял участие 1 601 человек.