Опасное сочетание: какие продукты нельзя употреблять вместе

Организм человека приспособлен к смешанному питанию, однако сочетание даже самых полезных, но несовместимых продуктов может привести к дискомфорту. Диетолог Елена Соломатина назвала продукты, которые с точки зрения медицины плохо сочетаются.

По ее словам, лучше не употреблять продукты, где много растительного и животного белка.

«Из бытовых примеров можно привести жирный кусок мяса и после него сладкий фрукт. У большинства людей после такого приема пищи начнется брожение, потому как мясо будет долго перевариваться, а фрукту в желудке вообще делать нечего», - рассказала изданию «Вечерняя Москва» Соломатина.

Такой же эффект вызовет жирное мясо с жареной картошкой и торт. Мясо лучше всего сочетать с некрахмалистыми овощами: цукини, кабачками, бобами, баклажанами, репой, морковью и свеклой. Грубые пищевые волокна не перевариваются, однако забирают на себя излишки холестерина, быстрее очищают кишечник, не давая мясу долго лежать и разлагаться.

Диетолог высказалась против употребления сладкого чая с белым хлебом и вареньем. По ее мнению, такое сочетание продуктов в дальнейшем провоцирует ощущение усталости и разбитости.

Не советует Соломатина разбавлять чай молоком. Антиоксиданты, которые находятся в хорошем чае, при сочетании с молоком разрушаются.

«К тому же любые жиры замедляют переваривание и всасывание пищи. Иногда, чтобы сразу не опьянеть, предлагают съесть что-то жирное и только потом пить алкоголь - жир обволакивает, всасывание нарушается», - отметила специалист.

По ее словам, любой алкоголь плохо сочетается с кофеином и крепким чаем. Также спиртные напитки нельзя употреблять вместе с газированными, которые усиливают его всасывание и способствуют быстрому усвоению сахаров. Алкоголь нельзя закусывать солеными продуктами. Например, пиво - чипсами, соленой рыбой и орешками. Это может привести к отекам, торможению обменных процессов и повышению давления. В результате употребление плохо сочетающихся продуктов провоцирует отложение жиров.