СМИ: на вечеринке в Москве скончались три человека
Там же находилась еще одна женщина, ей потребовалась медпомощь.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
В Москве три человека скончались после вечеринки. Погибшие отравились неким веществом, значительно превысив допустимую дозу.
Как рассказал АГН «Москва» источник в правоохранительных органах, тела трех человек - двух мужчин и женщины - были найдены в доме на Бакунинской улице, там один из погибших снимал квартиру. Там же находилась еще одна женщина, ей потребовалась медпомощь.
По предварительной информации, погибшие и пострадавшая были на одной вечеринке, где употребили опиаты.