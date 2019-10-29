СМИ: на вечеринке в Москве скончались три человека

В Москве три человека скончались после вечеринки. Погибшие отравились неким веществом, значительно превысив допустимую дозу.

Как рассказал АГН «Москва» источник в правоохранительных органах, тела трех человек - двух мужчин и женщины - были найдены в доме на Бакунинской улице, там один из погибших снимал квартиру. Там же находилась еще одна женщина, ей потребовалась медпомощь.

По предварительной информации, погибшие и пострадавшая были на одной вечеринке, где употребили опиаты.