Центробанк раскрыл валютную структуру торговли с Турцией

Банк России впервые раскрыл валютную структуру торговли России с Турцией, своим пятым по величине торговым партнером.

Согласно опубликованным 29 октября данным ЦБ РФ, за первое полугодие текущего года в более чем 83% случаев оплата производилась в долларах США. В рублях товары оплачивались в 11,7% случаев, а евро - в 5%. На другие валюты пришлось только 0,2% расчетов.

Данные были опубликованы за второй квартал 2019 года и за все периоды с 2013 года. Отмечается, что максимальная оплата в рублях между двумя странами зафиксирована в 2013 году - 17,5%, пишет РБК.

Ранее Москва и Анкара подписали межправительственное соглашение о расчетах в национальных валютах с целью увеличения и постепенного перехода к использованию нацвалют между РФ и Турцией, а также создания соответствующей инфраструктуры финансового рынка.

Кроме того, отмечается, что по итогам 2018 года товарооборот между РФ и Турцией вырос на 16%, достигнув 25,5 млрд долларов.