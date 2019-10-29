Как избежать инсульта: рекомендации Роспотребнадзора

Роспотребнадзор по случаю Всемирного дня борьбы с инсультом опубликовал советы о том, какие привычки нужно изменить для профилактики инсульта.

В сообщении на сайте ведомства сказано, что большим фактором риска развития инсульта является гипертония, которая в большинстве случаев протекает бессимптомно.

«Регулярное измерение артериального давления, его своевременная медикаментозная коррекция и изменение образа жизни - путь к профилактике грозных осложнений гипертонии, включая инсульт», - рассказали в Роспотребнадзоре.

Также, по словам специалистов, для снижения риска развития инсульта на 25% нужно выполнять физические упражнения умеренной интенсивности по полчаса пять раз в неделю.

Избыточный вес тоже повышает риск развития инсульта на 22%, а если у человека наблюдается ожирение, то этот риск возрастает на 64%.

В связи с этим эксперты рекомендуют изменить свой основной рацион питания - включить больше продуктов растительного происхождения с умеренным количеством рыбы и мяса.