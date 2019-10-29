Ученые нашли новую планету в Солнечной системе

Астероид Гигея соответствует всем критериям карликовой планеты. Ученые утверждают, что астероид может получить «новое звание», пишет журнал Nature Astronomy.

«Благодаря полученным изображениям Гигея может быть переквалифицирована в карликовую планету, на сегодняшний день самую маленькую в Солнечной системе», - рассказал ведущий исследователь Пьер Вернацца из Астрофизической лаборатории в Марселе (Франция).

Чтобы быть признаным карликовой планетой, небесное тело должно вращаться по орбите вокруг Солнца, иметь достаточную массу и сферическую форму, не быть спутником и при этом не иметь возможности расчистить район своей орбиты от других объектов.

Чтобы доказать сферическую форму Гигеи, ученые направили Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO). Им удалось получить фотографию высокого качества, которая подтверждает самый главный критерий – сферическую форму. Она, по мнению ученых, образовалась в результате столкновения астероида с крупным телом диаметром до 150 км. Это произошло около 2 млрд лет назад.

На данный момент, самая маленькая карликовая планета – Церера. Ее диаметр составляет 946 километров. Гигея может стать новым претендентом на звание «самой карликовой из карликовых», так как ее диаметр в два раза меньше.

Сейчас Международным астрономическим союзом официально признаны пять карликовых планет: Церера, Плутон, Эрида, Макемаке, Хаумеа.