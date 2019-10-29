Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ученые нашли новую планету в Солнечной системе

Ирина Егорова
00:49 29.10.2019
Астероид Гигея может оказаться шестой карликовой планетой в Солнечной системе.
Ученые нашли новую планету в Солнечной системе
© Фото: pixabay.com

Астероид Гигея соответствует всем критериям карликовой планеты. Ученые утверждают, что астероид может получить «новое звание», пишет журнал Nature Astronomy

«Благодаря полученным изображениям Гигея может быть переквалифицирована в карликовую планету, на сегодняшний день самую маленькую в Солнечной системе», - рассказал ведущий исследователь Пьер Вернацца из Астрофизической лаборатории в Марселе (Франция).

Чтобы быть признаным карликовой планетой, небесное тело должно вращаться по орбите вокруг Солнца, иметь достаточную массу и сферическую форму, не быть спутником и при этом не иметь возможности расчистить район своей орбиты от других объектов.

Чтобы доказать сферическую форму Гигеи, ученые направили Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO). Им удалось получить фотографию высокого качества, которая подтверждает самый главный критерий – сферическую форму. Она, по мнению ученых, образовалась в результате столкновения астероида с крупным телом диаметром до 150 км. Это произошло около 2 млрд лет назад.

На данный момент, самая маленькая карликовая планета – Церера. Ее диаметр составляет 946 километров. Гигея может стать новым претендентом на звание «самой карликовой из карликовых», так как ее диаметр в два раза меньше.

Сейчас Международным астрономическим союзом официально признаны пять карликовых планет: Церера, Плутон, Эрида, Макемаке, Хаумеа.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата28.10.2019, 12:45
Россиян ждут короткая рабочая неделя и длинные выходные
Дата29.10.2019, 00:30
Россия и Сербия завершили совместное учение «Славянский щит-2019»
Дата28.10.2019, 01:30
Лев Яшин: история жизни и воспоминания о великом футбольном вратаре
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата28.10.2019, 17:30
Две субмарины-носители «Калибров» заложат на «Адмиралтейских верфях»
Дата26.10.2019, 15:13
Маклеры, кооперативы и МЖК: как решали квартирный вопрос в СССР
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
02:08 В стране и мире
Видео
Первая партия: лекарство от эпилепсии «Фризиум» легально доставлено в Россию
01:40 В стране и мире
Лаврентьев прокомментировал ситуацию на северо-востоке Сирии
01:29 В стране и мире
Школьник из Екатеринбурга запомнил более 13 тысяч знаков числа пи
00:49 В стране и мире
Ученые нашли новую планету в Солнечной системе
00:31 В стране и мире
Видео
В Сочи мотоблогер сняла на видео свое ДТП на 180 км/ч
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Снесенные ветром: ураганы обрушились на несколько регионов России
Видео
Наш ответ санкциям: американские энтузиасты рассказывают правду о роли СССР во Второй мировой войне
Видео
Полиция приехала выселять «Азов» из Золотого-4
Видео
То ли животное, то ли гриб: многополое и безмозглое существо выставили во Франции
Видео
Гигантский крокодил заглотил собаку, не оставив ей шансов спастись: видео
Раздевались и ели грязь: в Ленобласти обнаружен еще один «перевал Дятлова»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.