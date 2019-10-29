В Сочи мотоблогер сняла на видео свое ДТП на 180 км/ч

Девушка-мотоблогер в компании друзей выполняла трюки на трассе Адлер - Красная Поляна и на одном из поворотов влетела в отбойник на скорости 180 км/ч. Момент ДТП был заснят на камеру гонщицы, которая была размещена на ее байке.

На видео, опубликованном «Сочи 24», хорошо видно, как девушка не успевает отреагировать на изменение дороги и врезается в отбойное ограждение, не успев сбавить скорость.

Пострадавшую сразу же доставили в сочинскую больницу, а затем перевезли в Краснодар.

Позже на странице в Instagram мотоблогерша рассказала, что слетела с мотоцикла из-за того, что неудачно зацепилась большим пальцем за ограждение.