Военная полиция РФ помогает выводу отрядов курдов в Сирии

Российская военная полиция на севере Сирии будет помогать выводу курдских отрядов самообороны. Об этом сообщил начальник Центра примирения враждующих сторон генерал-майор Сергей Романенко.

Согласно Меморандуму, который приняли в Сочи российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, курды должны отойти на 30 километров от сирийско-турецкой границы до вечера 29 октября.

Территорию уже занимают сирийские пограничники. Там же организуют опорные пункты и военные полицейские из РФ. Маршруты совместного патрулирования вдоль границы они согласовали и с турецкой армией.

«Выполнение данных мероприятий послужит стабилизации обстановки в районе сирийско-турецкой границы», - подчеркнул генерал-майор.

Полицейским скоро доставят бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун-У». Десятки машин накануне перебросили в Сирию самолетами военно-транспортной авиации. Пока техника находится на базе Хмеймим, но в ближайшее время она будет отправлена на север САР.