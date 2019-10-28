В Совфеде прокомментировали действия «партии войны» на Украине

«Партия войны» на Украине будет противодействовать мирным процессам в Донбассе, выступая против «формулы Штайнмайера», заявил член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя заявления лидера батальона «Азов»* Андрея Билецкого о «недопущении капитуляции» на юго-востоке Украины.

Как он рассказал радио Sputnik, главнокомандующий нацистским батальоном является членом этой партии, ее ярким представителем.

«На Украине сложилась "партия войны", и Билецкий является ярким представителем этой партии. Они не могут существовать, они не знают, что делать без войны. Поэтому они будут всячески противодействовать мирным процессам, которые происходят в Донбассе», - сказал он.

Цеков отметил, что «это те силы, которые разрушают достигнутые договоренности». При этом, по его словам, украинские власти в настоящее время не могут справиться с данной ситуацией, не могут противодействовать националистам.

«Удастся Зеленскому справиться с такими личностями, как Билецкий, и ему подобными - тогда мир в Донбассе имеет шанс восстановиться», - подчеркнул сенатор.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что направленные на срыв планируемого разведения войск на юго-востоке Украины угрозы Билецкого только подтвердили вину националистов в несоблюдении минских договоренностей.

*«Азов» - националистический украинский батальон, запрещен в РФ