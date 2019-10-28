Дэвид Линч получил почетный «Оскар»

Американский кинорежиссер Дэвид Линч получил почетную премию «Оскар» за выдающийся вклад в кинематограф, говорится в публикации Американской академии киноискусств.

Церемония вручения прошла в развлекательном комплексе Hollywood and Highland Center в Лос-Анджелесе. Линч в благодарственной речи отметил, что у присудивших ему награду «очень интересный вкус».

Кроме Дэвида Линча, почетного «Оскара» удостоились итальянский режиссер Лина Вентмюллер и американский актер Уэс Стъюди. Кроме того, за выдающийся вклад в дело гуманизма актриса Джина Дэвис получила награду им. Джина Хершолта.