Под Екатеринбургом с 12-го этажа дома рухнула часть стены
В ночь на 28 октября в Пионерском в Свердловской области с 12-го этажа жилого дома обвалилась часть кирпичной стены.
Как сообщает портал Е1, от многоквартирного дома на Вилонова, 24 отделилась крупная часть и упала на газон рядом со зданием. В результате случившегося никто не пострадал, поскольку стена упала ночью.
Жители дома рассказали, что произошло все около часа ночи и грохот был ужасный. На месте обрушения образовалась дыра. Один из жителей отметил, что на 12-м этаже три недели делали ремонт. Стена могла отойти из-за сильного ветра и строительных работ.
Утром 28 октября комиссия огородила лентой территорию вокруг дома, но кирпичи не убрали. Местные жители пожаловались, что на детскую площадку им сейчас не попасть.
Отмечается, что дому нет еще и десяти лет, он был сдан в эксплуатацию в 2013 году.