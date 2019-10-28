Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Под Екатеринбургом с 12-го этажа дома рухнула часть стены

Василиса Морозова
08:18 28.10.2019
Минувшей ночью в Пионерском в многоэтажном доме обрушилась часть кирпичной кладки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: incekb, Вконтакте

В ночь на 28 октября в Пионерском в Свердловской области с 12-го этажа жилого дома обвалилась часть кирпичной стены.

Как сообщает портал Е1, от многоквартирного дома на Вилонова, 24 отделилась крупная часть и упала на газон рядом со зданием. В результате случившегося никто не пострадал, поскольку стена упала ночью.

Жители дома рассказали, что произошло все около часа ночи и грохот был ужасный. На месте обрушения образовалась дыра. Один из жителей отметил, что на 12-м этаже три недели делали ремонт. Стена могла отойти из-за сильного ветра и строительных работ.

© ekburg.tv

Утром 28 октября комиссия огородила лентой территорию вокруг дома, но кирпичи не убрали. Местные жители пожаловались, что на детскую площадку им сейчас не попасть.

Отмечается, что дому нет еще и десяти лет, он был сдан в эксплуатацию в 2013 году.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата28.10.2019, 08:06
Шесть тысяч площадок: Географический диктант РГО установил новый рекорд
Дата28.10.2019, 08:17
Одна из сильнейших в мире: эффектные кадры работы армейской авиации
Дата28.10.2019, 01:30
Лев Яшин: история жизни и воспоминания о великом футбольном вратаре
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата27.10.2019, 07:19
Пуски «Ангары» повышенной грузоподъемности начнутся в 2027 году
Дата26.10.2019, 15:13
Маклеры, кооперативы и МЖК: как решали квартирный вопрос в СССР
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
08:42 В стране и мире
Дэвид Линч получил почетный «Оскар»
08:18 В стране и мире
Видео
Под Екатеринбургом с 12-го этажа дома рухнула часть стены
08:17 Армия
Видео
Одна из сильнейших в мире: эффектные кадры работы армейской авиации
08:06 В стране и мире
Видео
Шесть тысяч площадок: Географический диктант РГО установил новый рекорд
07:49 В стране и мире
Синоптики посоветовали московским водителям срочно менять резину
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Золотого
Археологи обнаружили загадочные послания в тоннелях Монтесумы
Раздевались и ели грязь: в Ленобласти обнаружен еще один «перевал Дятлова»
Видео
Наш ответ санкциям: американские энтузиасты рассказывают правду о роли СССР во Второй мировой войне
Видео
Гигантский крокодил заглотил собаку, не оставив ей шансов спастись: видео
Назван способ выжить при встрече с медведем
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.