Под Екатеринбургом с 12-го этажа дома рухнула часть стены

В ночь на 28 октября в Пионерском в Свердловской области с 12-го этажа жилого дома обвалилась часть кирпичной стены.

Как сообщает портал Е1, от многоквартирного дома на Вилонова, 24 отделилась крупная часть и упала на газон рядом со зданием. В результате случившегося никто не пострадал, поскольку стена упала ночью.

Жители дома рассказали, что произошло все около часа ночи и грохот был ужасный. На месте обрушения образовалась дыра. Один из жителей отметил, что на 12-м этаже три недели делали ремонт. Стена могла отойти из-за сильного ветра и строительных работ.

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Утром 28 октября комиссия огородила лентой территорию вокруг дома, но кирпичи не убрали. Местные жители пожаловались, что на детскую площадку им сейчас не попасть.

Отмечается, что дому нет еще и десяти лет, он был сдан в эксплуатацию в 2013 году.