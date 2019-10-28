Синоптики посоветовали московским водителям срочно менять резину

Московским автолюбителям посоветовали в ближайшее время поменять резину на машинах из-за стремительно приближающегося похолодания. Об этом заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Неделя в столичном регионе началась с серьезного понижения температуры воздуха, рассказала она «Российской газете». В Москве столбики термометров опустятся сразу на восемь градусов. Днем в столице будет не выше 6-8 градусов, по области - до 9 градусов тепла.

Во вторник обещают дожди и мокрый снег, 2-7 градусов тепла, а ближе к вечеру ожидаются заморозки. Синоптики отмечают, что ночью 30 октября воздух остынет до -4 градусов, а днем прогреется до максимум +3. В четверг, 31 октября пройдет небольшой снег, а ночью температура упадет до -6. В выходные ожидается не более +5 градусов.

Таким образом, на дорогах возможно образование гололедицы, особенно ночью и утром. В Гидрометцентре настоятельно рекомендовали заменить летние шины на зимние, чтобы не спровоцировать аварии.

Кроме того, проходящие по северу циклоны начнут приносить холод и в другие регионы европейской части страны. В понедельник, 28 октября в Коми ожидается сильный снег, а также мокрый снег и сильный ветер в Пермском крае. Ветер с порывами до 27 м/с, гололед и мокрый снег будет в Томской, Новосибирской и Кемеровской областях и на Алтае.