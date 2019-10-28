Шесть тысяч площадок: Географический диктант РГО установил новый рекорд

Масштабный проект Русского географического общества - диктант по географии - установил новый рекорд. В этом году для выполнения заданий были открыты шесть тысяч площадок на всех континентах кроме Антарктиды, и сотни тысяч человек, в том числе руководство Минобороны РФ, смогли проверить, насколько хорошо они знают Россию.

Стартовал Географический диктант в одном из самых дальних часовых поясов - на Камчатке, а именно - на атомном ракетном подводном крейсере стратегического назначения «Александр Невский». В это же время сели решать задания в тысячах километров западнее - на крейсере «Аврора».

Бланки для Географического диктанта передали даже в космос на МКС. Но главной площадкой стала, конечно же, база МГУ в Москве, куда пятый год подряд приезжает президент РГО и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По правилам диктанта, на 40 вопросов отводится 40 минут на решение. Помимо знаний географии, его участникам необходимо хорошо владеть азами истории и литературы, поскольку встречаются и вопросы, подобные такому: какой из топографических символов изображает объект, ставший жертвой Дон Кихота?

В этом году Географический диктант еще и впервые был переведен - на вопросы о географии России отвечали на английском и французском языках. А те, кто не успел пройти тестирование, смогут написать Географический диктант онлайн - до конца октября. Результаты же станут известны только через месяц.