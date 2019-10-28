Тренер молодежной команды Турции избивал футболистов за проигрыши

Главный тренер турецкой молодежной команды «Кайсери Мейсуспор» Халит Курт бил своих подопечных и кричал на них из-за плохой игры.

В Сети появилось видео из раздевалки команды, на котором Курт раздает всем футболистам довольно сильные пощечины. После этого тренер стал на них кричать. Однако юноши никак не реагировали на его действия, а только смотрели в пол и потирали щеки.

По словам Курта, видео было снято три года назад, а в Сети оказалось только сейчас. Его гнев был вызван плохой игрой футболистов, которые проигрывали после первого тайма 1:3. Надо сказать, что после «воспитательной работы», которую провел с ними тренер, игроки вырвали победу (5:3), забив еще четыре мяча.

Халит Курт, как пишет издание Fanatik, заявил, что игроки для него как дети, поэтому он «иногда может их побить» и в своем поведении не видит ничего страшного. Однако после обнародования видео на тренера обрушился шквал критики, многие пользователи призывали его уйти из профессии, обвинив в недопустимом поведении в отношении подопечных.

По словам тренера, родители футболистов после публикации кадров из раздевалки заняли его сторону. Курт пообещал отомстить всем тем, кто позволил себе оскорбления в его адрес, с ними он начнет «разбирательства по закону». Тем временем, в TFF (Турецкой федерации футбола) объявили о начале расследования произошедшего.