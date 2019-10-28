Названа стоимость проезда по скоростной трассе Москва - Петербург

Платную дорогу из Москвы в Санкт-Петербург намерены доделать и сдать в ноябре. Госкомпания «Автодор» работает над сеткой тарифов на проезд на автомобиле по трассе М-11, пишет газета «Известия».

Согласно данным проекта приказа госкомпании, средняя стоимость поездки составит от 1,3 до 2 тысяч рублей. Из Москвы до Твери можно будет доехать в выходные за 870 рублей, а из Твери до Петербурга - за 1150 рублей, если платить наличными. Таким образом, поездка по трассе займет около 5,5 часов.

Отмечается, что стоимость будет варьироваться по нескольким причинам. Цена будет зависеть от дня недели, а также от наличия транспондера (устройство, позволяющее оплатить проезд без остановки).

Нововведение коснется только транспортных средств первой категории, то есть легковых машин высотой до двух метров и мотоциклов. Водителям среднегабаритных авто, высота которых превышает два метра, придется заплатить 2030 рублей, а с транспондером - 1521 рубль. Для водителей грузовиков и автобусов установят тарифы в 2710 и 3980 рублей (с транспондером - 2106 и 3188 рублей).

Новая дорога М-11 проходит от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Петербурга. Общая протяженность трассы составляет 669 километров.