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Умер советский диссидент Владимир Буковский

Василиса Морозова
06:40 28.10.2019
Буковский скончался в больнице в Кембридже от остановки сердца.
Умер советский диссидент Владимир Буковский
© Фото: Rob C.Croes AneFo, wikipedia

В британском Кембридже на 77-м году жизни скончался советский писатель и диссидент Владимир Буковский. Об этом говорится на его сайте.

Причиной смерти писателя стала остановка сердца 27 октября. Буковский умер в больнице. В последние годы у него были проблемы со здоровьем.

Владимир Буковский в 60-70-е годы прошлого столетия был известным деятелем диссидентского движения в СССР, за что в 1972 году был приговорен за «антисоветскую агитацию» к двум годам тюрьмы и пяти годам ссылки. А в 1976 году в аэропорту Цюриха писателя обменяли на находившегося в заключении в Чили лидера Коммунистической партии этой страны Луиса Корвалана.

После обмена и высылки из СССР Буковский жил в Кембридже.

Он является автором книг «Московский процесс», «И возвращается ветер», «Письма русского путешественника», «Пацифисты против мира».

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