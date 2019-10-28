Снесенные ветром: ураганы обрушились на несколько регионов России

Ураган оставил без света жителей сразу нескольких регионов России. В Новгородской области электроснабжения лишились почти девять тысяч человек. Порывы ветра местами достигали 27 метров в секунду, повалены десятки деревьев - одно из них упало прямо на железнодорожные пути. Из-за этого на подступах к Великому Новгороду встали поезда.

А в Псковской области без электричества остались более семи тысяч жителей. Штормовой ветер там отрывал окна на балконах, стекла падали на припаркованные машины, однако пострадавших удалось избежать.

Последствия урагана ликвидируют и в Тверской области. Там жители некоторых населенных пунктов остались не только без света, но и без воды.

В Калининграде с одного из домов сильный ветер сорвал кусок фасада. Стройматериалы еще долго летали по воздуху, падая на стоящие внизу автомобили.

Разгулялась стихия и в Ярославской области. Ночью порывы ветра в регионе достигали 23 метров в секунду.

В Москве и столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности - ожидается сильный ветер. Такой режим продлится до девяти часов вечера понедельника, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.