В МИД РФ отреагировали на угрозу главы «Азова»* ввести войска в Донбасс

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления лидера батальона «Азов»* Андрея Билецкого о переброске дополнительных сил в Донбасс.

По ее словам, направленные на срыв планируемого разведения войск на юго-востоке Украины угрозы только подтвердили вину националистов в несоблюдении Минских договоренностей.

«Теперь весь мир услышал признание истинно виновных о том, кто и как блокировал все это время выполнение Минских договоренностей, стартовым моментом которого должно быть разведение сил», - написала Захарова в Facebook.

В своем видеообращении Билецкий пригрозил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому привести в Донбасс еще 10 тысяч добровольцев, в случае, если президент решит «выкинуть ветеранов» с территории разведения войск.

Украинские националисты назвали подписание документа капитуляцией и начали проводить митинги по Украине. Однако российская сторона подчеркивает, что проведение нового «нормандского саммита» возможно только после разведения войск, которые срывает Киев.

*«Азов» - националистический украинский батальон, запрещен в РФ