Гигантский крокодил заглотил собаку, не оставив ей шансов спастись: видео

Гигантский крокодил набросился на одну из трех собак, которые играли друг с другом в воде. Две из них успели отскочить в сторону, а одну он съел живьем.

Хозяин в это время снимал происходящее на видео, кричал, но не мог помочь беспомощному животному.

Случай произошел в Австралии на реке Уотсон в Квинсленде. Видео было опубликовано в Сети 23 октября.