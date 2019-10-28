Гигантский крокодил заглотил собаку, не оставив ей шансов спастись: видео
Хозяин собак, которые играли в реке, запечатлел на видео момент нападения крокодила на питомца.
© Видео: Woyan-Min Bio-Cultural Project Aurukun, YouTube © Фото: Woyan-Min Bio-Cultural Project Aurukun, Youtube
Гигантский крокодил набросился на одну из трех собак, которые играли друг с другом в воде. Две из них успели отскочить в сторону, а одну он съел живьем.
Хозяин в это время снимал происходящее на видео, кричал, но не мог помочь беспомощному животному.
Случай произошел в Австралии на реке Уотсон в Квинсленде. Видео было опубликовано в Сети 23 октября.