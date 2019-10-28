СМИ: власти США отказали в передаче летчика Ярошенко России

Власти Соединенных Штатов ответили отказом на запрос о передаче России для отбывания наказания осужденного в Америке гражданина РФ Константина Ярошенко. Причина обусловлена серьезностью обвинений и тяжестью преступления, сообщается в письме начальника департамента международных переводов Паулы Вульф в Минюст России, которое находится в распоряжении «Известий».

Решение по данному вопросу было принято еще 7 октября, но оповестить семью Ярошенко о нем решили спустя три недели, 26 октября, в день возвращения на родину российской заключенной Марии Бутиной, которая находилась в тюрьме США полтора года.

Сам летчик и члены его семьи шокированы происходящим.

«Я до сих пор не верю, что пришел отказ. Конечно, возвращение Бутиной вселило в меня надежду», - передает издание слова Ярошенко.

Он уверен, что Москва продолжит добиваться его возвращения в Россию любыми способами.

Снова просить задействовать Страсбургскую конвенцию 1983 года по передаче осужденных лиц в страну гражданства Ярошенко сможет только через два года. Однако, американская сторона вряд ли примет иное решение, сообщают «Известия», ссылаясь на письмо Вульф.

Запрос Министерства юстиции по вопросу возвращения на родину российского летчика был отправлен в мае 2019 года.

Напомним, Константин Ярошенко был арестован 28 мая 2010 года в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортирован в США. Россиянин был приговорен в Америке к 20 годам колонии общего режима, в пересмотре приговора в апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал. От апелляции в Верховный суд Соединенных Штатов Ярошенко отказался.

В 2018 году произошла первая за долгие годы встреча российского летчика с семьей.