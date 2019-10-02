Турция может начать внезапную операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что Анкара может начать внезапную операцию по созданию зоны безопасности в Сирии к востоку от реки Евфрат.

«Мы можем прийти внезапно однажды ночью», - сказал он.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Вооруженные силы Турции готовы к проведению операции в Сирии по обеспечению безопасности этой зоны.

«Процесс по зоне безопасности не идет так, как мы бы хотели. Нужно ускорить работу, стремиться к конкретному результату и не терять времени. Мы готовы к операции, в этом вопросе мы не шутим», - приводит его слова ТАСС.

Министр также отметил, что Анкара продолжает вести переговоры с Вашингтоном по этой теме.

Подобные заявления были озвучены перед началом прошедших военных операций Турции в Сирии. Они назывались «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь».