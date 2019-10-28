В Перми повторили трюк Ван Дамма со шпагатом: видео

Акробат студии оригинального жанра Егор Тунгусков на конкурсе профессионального мастерства среди водителей автобусов в Перми повторил знаменитый трюк актера Жан-Клода Ван Дамма, сев на поперечный шпагат между двумя разъезжающимися транспортными средствами.

Во время исполнения номера были соблюдены все правила безопасности: смонтирована страховочная система тросов и крепежей, на крыши автобусов были уложены специальные противоскользящие маты.

Основная ответственность за выполнение номера лежала именно на водителях автобусов, считает исполнитель трюка.

«Весь трюк зависел только от них, и они очень хорошо справились. Даже с первых тренировок замечательно поехали», - отметил Тунгусков.

Он также рассказал, что аналогичный трюк повторял со стульями и большими кубиками.

В настоящее время акробат готовится к очередному трюку знаменитого голливудского актера, подробности которого пока не раскрывает.