В Калифорнии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Пожар, который получил название «Кинкейд» усилился из-за сильного ветра.
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Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории крупнейшего по населению штата США из-за природных пожаров.
«Я объявил режим чрезвычайной ситуации по всему штату. Мы направляем на борьбу с этими пожарами и беспрецедентно сильным ветром все доступные ресурсы», - написал губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в своем Twitter.
Пожарная ситуация вынуждает власти эвакуировать жителей Калифорнии. Предписание об эвакуации было направлено почти 200 тыс. человек. Около двух миллионов жителей в 36 регионах Калифорнии остаются без света, их дома были отключены от электричества американской энергетической компанией Pacific Gas and Electric.
Пожар уже уничтожил 12 тысяч гектаров.