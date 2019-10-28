В Калифорнии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Пожарная ситуация вынуждает власти эвакуировать жителей Калифорнии. Предписание об эвакуации было направлено почти 200 тыс. человек. Около двух миллионов жителей в 36 регионах Калифорнии остаются без света, их дома были отключены от электричества американской энергетической компанией Pacific Gas and Electric.

«Я объявил режим чрезвычайной ситуации по всему штату. Мы направляем на борьбу с этими пожарами и беспрецедентно сильным ветром все доступные ресурсы», - написал губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в своем Twitter .

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