Подросток пропал в тувинском лесу

Подросток вместе с отцом 29 сентября пошел в лес Тоджинского района города Тувы собирать орехи и пропал. Об этом сообщили «Звезде» в региональном управлении МЧС.

Информация о пропаже мальчика поступила в спасательное ведомство от правоохранительных органов 1 октября.

«На поиски 12-летнего ребенка во время сбора орехов с отцом задействована оперативная группа пожарно-спасательной части, сотрудники полиции и администрации - всего 55 человек», - уточнили в МЧС.

В ведомстве добавили, что для организации поисковых работ из города Кызыл направлена группа спасателей.