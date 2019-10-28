В Санкт-Петербурге выпал первый снег
Снегопад в Северную столицу пришел вечером 27 октября.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Неожиданно для жителей северных районов Санкт-Петербурга в воскресенье, 27 октября, выпал первый снег.
По предварительным данным синоптиков ухудшение погодных условий и мокрый снег должны были начаться в начале рабочей недели, но осадки опередили прогноз.
Мокрые хлопья снега летят в районах Девяткино, Парнас и на проспекте Просвещения, сообщает корреспондент «Звезды».
По данным портала Фонтанка.ру мокрый снег и умеренный ветер продлятся до конца недели.
Автомобилистам рекомендуется воздержаться от поездок из-за плохой видимости на дорогах.