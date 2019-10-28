СМИ: местоположение лидера ИГИЛ* сдала его жена

Одна из жен Абу Бакра аль-Багдади рассказала о возможном местонахождении главаря террористической организации ИГИЛ*. Этим летом ее задержали и допросили, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источник.

По ее словам лидер организации находился в «удаленной деревне на северо-западе Сирии».

Благодаря данной информации, иракская и курдская разведки смогли точнее установить местонахождение аль-Багдади, а также направить в указанный район шпионов для отслеживания его перемещений.



27 октября президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию аль-Багдади в ходе операции американских ВС в сирийском Идлибе.

Американский лидер добавил, что доказательством выступает проведенная на месте подрыва ДНК-экспертиза частей тела лидера ИГИЛ*.

Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен высказал мнение, что тело погибшего, возможно, будет выброшено в море, пишет сайт «Комсомольской правды». В свое время так поступили с останками Усамы бен Ладена. Американские власти считают, что захоронения террористов могут стать местами паломничества их последователей.

*ИГИЛ – террористическая группировка, запрещенная во многих странах, в том числе и в России.