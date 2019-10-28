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На пути к миру в Сирии: курдские формирования отходят от границы с Турцией

Павел Ремнев
Наталья Вальханская
05:01 28.10.2019
«Звезда» публикует видео окончательного отвода бойцов курдских формирований от сирийско-турецкой границы в рамках выполнения меморандума по Сирии.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Бойцы курдских формирований отходят от турецкой границы в Сирии. Съемочная группа «Звезды» запечатлела, как колонна из 80 пикапов трогается с места. На машинах желтые флаги и буквы YPG на бортах, что в переводе означает - «Курдские отряды самообороны».

То, что курды должны отступить вглубь страны на 30 километров, - одно из важнейших условий сочинского меморандума по Сирии. На освобожденных позициях теперь будут располагать посты сирийских пограничников и опорные пункты сил российской военной полиции.

На отвод вооружений курдам дали 150 часов, которые истекают в 18.00 во вторник, 29 октября. Наши военные полицейские будут контролировать процесс отступления курдских отрядов и обеспечивать безопасность в регионе.

«Все подразделения курдских отрядов самообороны и их вооружения должны быть выведены из Манбиджа и Таль-Рифата. Выполнение данных мероприятий послужит стабилизации обстановки в районе сирийско-турецкой границе», - подчеркнул начальник Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Сергей Романенко.

Выезжают курды на пикапах с пулеметами - своей основной технике. У внедорожников почти никакой защиты, невысокая огневая мощь, но их сила в количестве, мобильности и безрассудной храбрости экипажа - десятки таких тачанок смогут остановить наступление и технически более оснащенного противника. Курды это доказали, когда смогли выбить с северо-востока Сирии отряды запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Несмотря на то, что у террористов в распоряжении была современная бронетехника.

Встречаются и американские машины, которые, видимо, остались после того,  как солдаты армии Соединенных Штатов покинули регион.

После отхода курдских отрядов самообороны, в регионе появятся совместные патрули наших российских военных полицейских и турецких военных. Уже определены маршруты и согласованы точки встречи.

Министерство иностранных дел Сирии поприветствовало окончательный отвод бойцов курдских формирований «Сирийских демократических сил» от сирийско-турецкой границы.

22 октября состоялись многочасовые переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайип Эрдогана. По итогам встречи главы государств представили Меморандум о взаимопонимании. РФ и Турция договорились, что в зону за пределами операции Анкары в Сирии будут введены сирийские военнослужащие и военная полиция РФ. Также Эрдоган заявил, что все курдские формирования в Сирии должны быть выведены за пределы 30-километровой зоны от границы с Турцией.

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