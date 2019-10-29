Сильный ветер, дождь и многочисленные ЧП: на Урал обрушился ураган

В Екатеринбурге прошел сильный ураган. Шквалистый ветер перевернул остановку на перекрестке Гагарина и Первомайской, пешеходное ограждение на стройке на пересечении Рощинской и Степана Разина, сдувает детские площадки. На заводе «Дефт» из-за ветра обвалилась металлочерепица. Повалены деревья, некоторые из них упали на проезжую часть, мешая движению автотранспорта. Жители Екатеринбурга в социальных сетях пишут, что от ветра даже «дрожат стекла».

«В связи с прохождением атмосферных фронтов в Свердловской области 28 октября ожидается усиление ветра 17-22 м/с, местами с порывами до 25 м/с», - рассказали в МЧС.

Накануне МЧС предупредили екатеринбуржцев о порывах ветра до 25 метров в секунду.

Непогода оставила без света 25 тысяч потребителей. Свердловские аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения. Удалось вернуть свет 10 тысячам жителей.

«В ликвидации последствий непогоды задействовано около 150 человек производственного и инженерного персонала, привлечено порядка 40 единиц спецтехники», - сообщают в «МРСК Урала».

Жители области тоже столкнулись с непогодой. Ураган наблюдается и в Каменске-Уральском.