США пригрозили «ответить силой» на попытки захвата нефтяных полей в Сирии
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что американские военнослужащие будут «поддерживать контроль» над нефтяными месторождениями в Сирии и «серьезно ответят» на попытки их захвата.
При этом Эспер уверен, что ранее нефтяные поля были серьезным источником финансирования для террористов ИГИЛ*, однако после гибели их лидера Абу Бакра аль-Багдади, США хотят передать доступ к ресурсам курдским формированиям.
Накануне на информацию о решении Вашингтона об «охране» месторождений на севере Сирии отреагировал заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, сохранение присутствия Соединенных Штатов приведет только к разграблению местного населения, а решение Пентагона направлено исключительно на то, чтобы «защитить сирийские нефтяные месторождения от сирийского народа».
«Американская внешняя политика в этом отношении десятилетиями остается неизменной», - написал дипломат в своем Twitter.
Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев также заявил, что нефтеносные районы на северо-востоке Сирии должны контролироваться сирийским правительством.
«Безусловно, они должны контролироваться сирийским правительством. Мы считаем, что это единственный выход», - подчеркнул он.
Ранее в Минобороны России подсчитали, что ежемесячный заработок США на контрабанде сирийской нефти превышает отметку в 30 млн долларов.
ИГИЛ* - запрещенная в РФ террористическая организация.