США пригрозили «ответить силой» на попытки захвата нефтяных полей в Сирии

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что американские военнослужащие будут «поддерживать контроль» над нефтяными месторождениями в Сирии и «серьезно ответят» на попытки их захвата.

При этом Эспер уверен, что ранее нефтяные поля были серьезным источником финансирования для террористов ИГИЛ*, однако после гибели их лидера Абу Бакра аль-Багдади, США хотят передать доступ к ресурсам курдским формированиям.

Накануне на информацию о решении Вашингтона об «охране» месторождений на севере Сирии отреагировал заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, сохранение присутствия Соединенных Штатов приведет только к разграблению местного населения, а решение Пентагона направлено исключительно на то, чтобы «защитить сирийские нефтяные месторождения от сирийского народа».

«Американская внешняя политика в этом отношении десятилетиями остается неизменной», - написал дипломат в своем Twitter.

Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев также заявил, что нефтеносные районы на северо-востоке Сирии должны контролироваться сирийским правительством.

«Безусловно, они должны контролироваться сирийским правительством. Мы считаем, что это единственный выход», - подчеркнул он.

Ранее в Минобороны России подсчитали, что ежемесячный заработок США на контрабанде сирийской нефти превышает отметку в 30 млн долларов.

ИГИЛ* - запрещенная в РФ террористическая организация.