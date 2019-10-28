В жилых домах Москвы увеличат подачу отопления из-за похолодания

Московская объединенная энергетическая компания решила скорректировать параметры по температуре, подаваемые во внутридомовую систему отопления в связи с похолоданием. Об этом говорится на странице компании в Facebook.

«В связи с приближающимся похолоданием МОЭК приступил к поэтапной корректировке параметров в системе теплоснабжения. Температура теплоносителя в магистральной сети с нынешних 75-77 градусов будет доведена до отметки 90-92 градуса», - сказано на странице компании.

По данным МОЭК, к ночи вторника, 29 октября, когда снижение температуры воздуха на улице ожидается до уровня минус 2 градуса, в систему дополнительно поступит 40-50 тыс. куб метров теплоносителя.

Напомним, что незадолго до этого из-за резкого потепления в столице компания снизила температуру теплоносителя в магистральной сети до 75 градусов.