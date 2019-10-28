Трамп назвал Зеленского «новым российским президентом»

Президент США Дональд Трамп назвал своего коллегу из Украины Владимира Зеленского «новым президентом России». Подобную оговорку американский лидер допустил, комментируя свой разговор с главой Украины.

Трамп заявил, что беседа политиков была «отличной», однако его противники попытались раздуть скандал и выставить все в негативном свете.

«Российский, как вы знаете, новый российский президент выступил с заявлением, что на него не оказывали никакого давления, ничего такого не было», - заверил президент США.

Телефонный разговор между Трампом и Зеленским состоялся 25 июля. Стенограмму беседы позже опубликовал Белый дом, в связи с гуляющими слухами о том, что американский лидер пытался убедить своего коллегу начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Взамен Трамп якобы предлагал финансовую и военную помощь Киеву.