«Услышал звуки из горящей машины»: военный спас ребенка из заблокированного из-за ДТП авто

Страшное ДТП произошло на трассе в Челябинской области. Там в результате столкновения двух транспортных средств вспыхнул пожар.

Трагедия унесла жизни четырех человек. Один был спасен и сейчас находится в больнице. 11-летнего мальчика из загоревшегося автомобиля достал командир второго танкового взвода 90-й танковой дивизии в Чебаркуле Осман Мамутов.

Когда молодой человек увидел, что на трассе произошла авария, он немедля бросил свою машину и побежал на место ЧП.

Проверив пульс у водителя одного из транспортных средств, Мамутов убедился, что тот мертв. Тогда он услышал голос из другой машины.

«Побежал туда, открыл заднюю дверь, увидел тянущиеся руки ребенка. Я распутал ногу, вытащил его наверх и передал супруге», - рассказал юноша «Звезде».

После Мамутов поспешил за огнетушителем, что ликвидировать пламя. Параллельно он надеялся обнаружить вышивших, признался молодой человек.

Сейчас ребенка доставили в больницу. Он избежал серьезных травм, рассказал главный врач областной больницы города Чебаркуль Александр Локтев. Однако, если бы маленького пассажира своевременно не извлекли бы из машины, он мог бы не выжить, уверен медик.