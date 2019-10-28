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«Услышал звуки из горящей машины»: военный спас ребенка из заблокированного из-за ДТП авто

Дарья Михалина
22:25 28.10.2019
Юноша заметил горящую машину, которая попала в аварию, и поспешил спасти единственного выжившего.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Страшное ДТП произошло на трассе в Челябинской области. Там в результате столкновения двух транспортных средств вспыхнул пожар.

Трагедия унесла жизни четырех человек. Один был спасен и сейчас находится в больнице. 11-летнего мальчика из загоревшегося автомобиля достал командир второго танкового взвода 90-й танковой дивизии в Чебаркуле Осман Мамутов.

Когда молодой человек увидел, что на трассе произошла авария, он немедля бросил свою машину и побежал на место ЧП.

Проверив пульс у водителя одного из транспортных средств, Мамутов убедился, что тот мертв. Тогда он услышал голос из другой машины.

«Побежал туда, открыл заднюю дверь, увидел тянущиеся руки ребенка. Я распутал ногу, вытащил его наверх и передал супруге», - рассказал юноша «Звезде».

После Мамутов поспешил за огнетушителем, что ликвидировать пламя. Параллельно он надеялся обнаружить вышивших, признался молодой человек.

Сейчас ребенка доставили в больницу. Он избежал серьезных травм, рассказал главный врач областной больницы города Чебаркуль Александр Локтев. Однако, если бы маленького пассажира своевременно не извлекли бы из машины, он мог бы не выжить, уверен медик.

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