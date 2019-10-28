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Женщина кормила ребенка грудью за рулем каршеринга, а штраф выписали другому водителю

Виктория Косогляденко
22:08 28.10.2019
Невиновному в целом списке нарушений, совершенных автоледи, удалось вернуть снятые с его счета 50 тысяч рублей, благодаря случайному видео.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: podslushano_carsharing, ВКонтакте

Пользователь сервиса, который дает напрокат автомобили, добился возврата денег. После того, как его оштрафовали за нарушение, которое он мало того, что не совершал, так просто не был физически способен на это: потому что истинный нарушитель - женщина и мать.

Автоледи кормила грудью за рулем. Запечатлеть, как женщина справляется сразу с несколькими делами одновременно у очевидца Владимира Акатьева получилось на светофоре.

«Она была не пристегнута, ребенок на руках, орала музыка и еще она по телефону разговаривала. Телефон был в правой руке, слышно было музыку, все сразу», - рассказывает Владимир.

Причем молодая мать даже не заметила, что ее снимают - еще бы, ведь у нее в этот момент был важный телефонный разговор. Дама по всей видимости так им увлеклась, что проехала на красный свет. Это тоже попало на видео. А самое интересное в этой истории в том, что эта случайная видеозапись стала алиби для другого водителя. Никита Горковенко сидел за рулем этого же авто в тот же день, но несколькими часами ранее. В итоге на него в каршеринговом агентстве повесили все нарушения женщины. Плюс штраф - за передачу управления автомобилем постороннему лицу. И списали со счета 50 тысяч рублей.

Позднее в прокатной компании ошибку признали. Деньги клиенту вернули, сославшись на неточные сведения из ГИБДД. Хотя там заверяют, что никаких данных в ведомстве не предоставляли. Наоборот, запросили у сервиса информацию о клиентке.

Часто водители к машине напрокат и правда относятся по принципу - не свое, не жалко. Впрочем, нарушений хватает и у тех, кто эти услуги предоставляет. Водители в соцсетях часто жалуются: арендовал автомобиль, а там дворники неисправны. Лампочки не горят. Незамерзайку приходится покупать самому. Самое распространенное - это мусор в салоне. На это и вовсе - закрывают глаза.

Чтобы повысить ответственность сервисов каршеринга, во Всероссийской ассоциации пассажиров предлагают разработать единые правила для всех операторов. А в Госдуме, чтобы дисциплинировать водителей, выступают за то, чтобы не пускать за руль злостных нарушителей.

А что до автоледи из разлетевшегося по соцсетям ролика - пока ей грозит штраф с довольно размытой формулировкой - «за нарушение правил перевозки детей». В правилах ГИБДД нет пункта именно за кормление младенца на скорости. Ну не думали инспекторы, при составлении правил, что такое вообще может понадобиться. Хотя, вероятно, что после подобных случаев в свод ПДД придется вносить самые неожиданные поправки.

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