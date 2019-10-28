В ЕС призвали Россию и Украину подписать транзитное соглашение

Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович призвал Россию и Украину к скорейшему заключению контракта по транзиту газа. Во время консультации в Брюсселе, по словам Шефчовича, он предложил провести следующий раунд переговоров в ноябре, поскольку «1 января 2020 года не за горами».

«Я бы сказал, что встреча нужна как можно скорее, но я бы хотел, чтобы она была хорошо подготовлена для достижения успеха», - цитирует Шефчовича ТАСС.

Представитель ЕК при этом отметил, что разочарован итогами встречи.

28 октября в Брюсселе прошли консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа. Глава Минэнерго Новак по итогам переговоров заявил о готовности Киева получать газ из РФ напрямую. Российская сторона согласна работать по европейским стандартам, а также продлить существующий договор на транзит газа через Украину, отметил министр.