Суд по переименованию проспекта Бандеры в Киеве закончился массовой дракой: видео

В Киеве в зале суда произошла драка между сторонниками и противниками переименования Московского проспекта и проспекта генерала Ватутина в украинской столице. Решения присвоить улицам имена Бандеры и Шухевича были приняты в 2016 и 2017 годах.

Несогласные с инициативой подали в суд с требованием отмены решения.

В ходе заседание они выразили недоверие к составу суда. Как пишет «Диалог.UA», коллегия судей предложила высказать претензии в официальном документе в письменном виде, после чего началась потасовка.

Кадры конфликта появились в Сети.